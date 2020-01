Lufthansa sucht Mitarbeiter

Die Lufthansa will 2020 rund 4.500 neue Mitarbeiter einstellen. Teils reagiert man damit auf fluktuationsbedingte Nachbesetzungen, teils werden neue Stellen geschaffen.Insgesamt sollen 3.000 Personen in Deutschland einen neuen Job finden, die weiteren Einstellungen sollen in Österreich und in der Schweiz erfolgen. Geplant ist dabei auch die Einstellung von rund 1.300 neuen Flugbegleitern. Einen Schwerpunkt will die Lufthansa im ...