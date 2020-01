(JK-Trading.com) – Nach erfolgreichem Start ins neue Jahr 2020 gab der DAX am Freitag all seine Gewinne wieder her.

Jetzt das Buch „Trader – Der Weg zur profitablen Handelsstrategie – in jedem Markt“ bestellen! (JK-Trading.com) – Nach erfolgreichem Start ins neue Jahr 2020 gab der DAX am Freitag all seine Gewinne wieder her.