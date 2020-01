PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Gesamteuropäisch gesehen sind die Börsen am Freitag nach dem Kurssprung am ersten Handelstag 2020 ins Stolpern geraten. Die Spannungen im Mittleren Osten nach einem Angriff der US-Streitkräfte auf einen hochrangigen iranischen Kommandeur dämpften zu Wochenschluss den jüngsten Optimismus. Anleger zogen es vor, in sichere Anlageformen wie etwa Gold umzuschichten. Auch die Ölpreise zogen deutlich an.

Der EuroStoxx 50 verlor 0,52 Prozent auf 3773,37 Punkte und beendete die Woche damit etwa tiefer. Er sowie andere Länderindizes schlugen sich damit zu Wochenschluss besser als der 1,25 Prozent schwächere deutsche Dax , dem die am Freitag beflügelten Ölwerte in seiner Zusammensetzung fehlten.

In Paris legte der Cac 40 hingegen um 0,04 Prozent auf 6044,16 Punkte zu. Der Londoner FTSE 100 gewann dank der gewichtigen Ölaktien sogar 0,24 Prozent auf 7622,40 Zähler./tih/he