„Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben will.“ So lautet das vierte Gebot aus der Liste der zehn, die in den Tafeln eingegraben sind. Das erste Mal ergeht es in der Wüste, auf dem Marsch, in der Zeit der Zelte, das zweite

Der Beitrag Exercitium: Wenn die Obrigkeit Satire bestellt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.