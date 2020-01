Die Wall Street sieht in der Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran nach der Tötung von General Qesman Solemaini offensichtlich kein Problem: es waren wieder einmal die Europäer bzw. die europäischen Indizes, die mit starken Abgaben reagierten (Dax mit -1,3%, zwischenzeitlich deutlich mehr). Was die Wall Street unterschätzt, ist die Tragweite des Konflikts: der Iran ist - anders als China im Handelskrieg - zu allem bereit und dürfte absehbar in welcher Form auch immer zurück schlagen. Denkbar wäre etwa die Sperrung der Straße von Hormus, durch die 20% der weltweiten Öl-Transporte erfolgt. Der ganze Nahe Osten könnte zum Pulverfaß werden - mit unabsehbaren Folgen auch für die USA selbst..

Das Video "Wall Street: Iran ist kein Problem!" sehen Sie hier..