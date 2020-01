MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die bedeutendsten osteuropäischen Börsen haben sich am Freitag der internationalen Börsenschwäche meist nicht entziehen können. International zeigten sich die Aktienmärkte von der jüngsten Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran belastet. In diesem Umfeld kamen in Budapest, Prag und Warschau die Leitindizes etwas von ihren Vortagsgewinnen zurück. Moskau war am ersten russischen Handelstag in diesem Jahr eine positive Ausnahme.

Am größten waren die Verluste an der Warschauer Börse, die am Vortag noch besonders fest in das Jahr 2020 gestartet war. Der Wig-30 fiel zu Wochenschluss um ein Prozent auf 2502,24 Punkte, während der breiter gefasste Wig 0,75 Prozent auf 58 603,27 Punkte einbüßte. Bei den Einzelwerten kamen die Aktien des Bergbaukonzerns JSW um knapp vier Prozent von ihren deutlichen Vortagesgewinnen zurück. Bei den Bankaktien büßten Bank Millennium knapp drei und Alior Bank fast 2,7 Prozent ein.