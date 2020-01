Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden war in der Nacht zum Freitag bei einem Raketenangriff des US-Militärs nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Die Bombardierung erfolgte dem US-Verteidigungsministerium zufolge auf Anweisung von Trump, dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte, um weitere Angriffe auf US-Diplomaten und Einsatzkräfte zu verhindern. Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, drohte den USA nach dem Angriff mit "schwerer Rache". Das Pentagon sprach von einem "Akt der Verteidigung".

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Befehl von US-Präsident Donald Trump zur Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani im Irak hat in den USA eine Debatte über die Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Vorgehens entfacht. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, warnte am Freitag vor "provokativen und unverhältnismäßigen" Aktionen und einer "gefährlichen Eskalation der Gewalt". Beistand bekam Trump aus den Reihen seiner Republikaner. Der US-Präsident selbst verteidigte die Aktion und stellte Soleimani als Massenmörder dar: "Er hätte vor vielen Jahren getötet werden sollen."

Deutliche Worte der Kritik fanden die beiden Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, Joe Biden und Bernie Sanders. "Präsident Trump hat soeben eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen", erklärte der frühere US-Vizepräsident Biden. Sanders sprach von "Ermordung" und warnte, Trump bereite den Weg für einen neuen Krieg, statt wie versprochen die "endlosen Kriege" zu beenden.

"Die höchste Priorität der US-Führung ist, das Leben von Amerikanern und deren Interessen zu schützen", erklärte Pelosi. "Aber wir können das Leben amerikanischer Soldaten, Diplomaten und anderer nicht weiter gefährden, indem wir provokative und unverhältnismäßige Aktionen unternehmen." Sie beklagte, das Vorgehen der US-Regierung im Irak sei ohne vorherige Rücksprache mit dem Kongress erfolgt und forderte eine unverzügliche Unterrichtung über die Lage.

Auch der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, beklagte, die Militäroperation sei ohne Abstimmung mit dem Kongress und ohne dessen Genehmigung erfolgt. Der Präsident habe nicht die Befugnisse, im Alleingang einen Krieg mit dem Iran zu starten. Falls Trump eine große Zahl an Soldaten in die Region schicken wolle, müsse er das vom Kongress billigen lassen. Der Kongress brauche Antworten auf drängende Fragen zu der Operation, forderte Schumer. "Diese Aktion könnte unsere Nation einem endlosen Krieg näher gebracht haben." Dabei habe Trump versprochen, das Land eben nicht in weitere solche militärische Konflikte hineinzuziehen.