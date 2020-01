US-Anleihen verbuchen Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. An den Finanzmärkten waren vor dem Wochenende vergleichsweise sichere Anlagen wie die US-Anleihen gefragt. Die Anleger reagierten verunsichert auf die gezielte Tötung eines ranghohen iranischen Generals durch das US-Militär, die an den Finanzmärkten die Furcht vor einer gefährlichen Eskalation der Spannungen zwischen beiden Ländern schürte.

Im weiteren Handelsverlauf untermauerten schwache Konjunkturdaten noch die Rolle der Staatspapiere als "sicherer Anlagehafen". Im Dezember war die Stimmung in der US-Industrie auf den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren gefallen. Der Einkaufsmanagerindex ISM erreichte mit 47,2 Zählern sein niedrigstes Niveau seit 2009. Vom später veröffentlichten Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed gingen dagegen kaum noch Impulse aus.

Zweijährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,53 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 11/32 Punkte auf 100 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 24/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,79 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1 20/32 Punkte auf 102 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,26 Prozent./tih/he