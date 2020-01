Netflix: Startet bald die nächste Aufwärtswelle?

Die Bullen haben bei der Netflix-Aktie gute Chancen, die in der ersten Dezemberhälfte gestartete Aufwärtsbewegung in Kürze fortzusetzen. Nach dem Hoch vom 20. Dezember bei 338,00 US-Dollar setzte eine Konsolidierung ein, die bislang in Form einer bullischen Flagge verläuft und die deshalb nach ihrem Ende weiter steigende Kurse erwarten lässt.

Vor dem Wochenende sind die Bullen noch daran gescheitert, einen ... Weiterlesen