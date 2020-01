Im letzten Update (Link) berichteten wir über erste Ergebnisse des Phase 2 Bohrprogramms von Osino Resources (TSX-V: OSI / WKN: A2NB4J). Acht von zehn Bohrergebnissen hat man veröffentlicht, zwei weitere sind immer noch ausstehend und 15 weitere sind geplant.



Bei sechs von acht Bohrlöchern konnte man eine signifikante Goldzone entdecken. Hier ist vor allem Bohrloch OKR007 zu erwähnen, bei welchem man 49m mit 1,04 g/t Gold, einschließlich eines Abschnittts von 16m mit 1,58 g/t Gold und 16m mit 1,23 g/t Gold erbohrte.



Der Goldpreis mitsamt der Nachfrage der ETFs und der Notenbanken rücken Firmen wie Osino in den Mittelpunkt



Seit Vorstellung am 12.08.19 bei 0,41 CAD (kanadische Dollar) geht es aktuell auf 0,69 CAD nach oben. +68% sind ein guter Start.



Im Jahr 2019 konnte der Goldpreis auf Dollarbasis eine Performance von +18% erzielen. Ein noch stärkeres Plus legte er letztmals in den Krisenjahren 2009 (+23,4%) und 2010 (+29,5%) hin. Dank des starken Dollars konnte der Goldpreis in EUR gerechnet sogar um 20% zulegen und mit 1.410 EUR Anfang September auf ein neues Rekordhoch ansteigen.



Quelle: stockwatch.com



ETFs UND NOTENBANKEN KAUFEN STARK HINZU



Die mit physischem Gold hinterlegten ETFs haben in den ersten 11 Monaten des Jahres 2019 insgesamt 384,9 Tonnen hinzugekauft und halten nun 2.865,7 Tonnen (+15,5%) – was einem neuen Allzeithoch entspricht.



53% der Goldzuflüsse landeten dabei in nordamerikanischen ETFs, während über 44% in den Tresoren europäischer ETFs floss. Xetra-Gold, Europas bekanntester Gold-ETF, hat im Jahresverlauf bei der hinterlegten Goldmenge erstmals die Marke von 200 Tonnen überschritten.



Quelle: Bloomberg / World Gold Council



Noch höher fielen die diesjährigen Nettokäufe diverser Notenbanken aus. Für die ersten zehn Monate meldete das WGC - World Gold Council (Link) Käufe im Volumen von insgesamt 562 Tonnen. Damit haben sich die Goldbestände der Notenbanken auf mehr als 34.500 Tonnen erhöht. Dies entsprach gegenüber März 2009, als die globalen Finanzsysteme vor dem Zusammenbruch standen, einer Steigerung um 15 Prozent. Notenbanker (Geldexperten) und institutionelle Investoren (Smart Money), auf der gleichen Seite, das kommt selten vor.





Aktie: Osino Resources

ISIN: CA68828L1004

WKN: A2NB4J

Symbol Kanada: OSI (TSX-Venture)



ZUR ERINNERUNG: DIE LETZTEN ERGEBNISSE



Die ersten 8 Bohrlöcher des Phase 2 Bohrprogamms auf der Zone Twin Hills Central in Namibia haben die Mineralisierung über eine Streichenlänge von mindestens 800m bestätigt.



Bei sechs von acht Bohrlöchern konnte man eine signifikante Goldzone entdecken. Hier ist vor allem Bohrloch OKR007 zu erwähnen, bei welchem man 49m mit 1,04 g/t Gold, einschließlich eines Abschnittts von 16m mit 1,58 g/t Gold und 16m mit 1,23 g/t Gold erbohrte.





Lt. der Übersicht auf der Bohrkarte (siehe Abbildung weiter unten) sind 15 weitere Bohrungen geplant. Siehe dazu die hellblauen Markierungen. Zwei weitere Ergebnisse sind ausstehend.



Fertiggestellte und geplante Bohrungen mit Magnetfeld überlagert – Quelle: Osino



BACKGROUND DES OSINO MANAGEMENTS



Heye Daun, CEO von Osino Resources hat über 20 Jahre Erfahrung bei namhaften Bergbauunternehmen und in der Finanzbranche gesammelt. Die ersten zehn Jahre seiner Karriere verbrachte Daun laut eigenen Angaben mit dem Aufbau afrikanischer Minen von Rio Tinto, AngloGold-Ashanti und Gold Fields.



Eventuell erinnern Sie sich noch an die Erfolgsstory von Auryx Gold, die ebenfalls in Namibia tätig waren. Ich hatte die Aktie damals seit Börsengang auf dem Schirm und die Übernahme live miterlebt. Heye Daun und Alan Friedman (Co-Founder und President von Osino) haben Auryx im Jahr 2010 durch ein RTO (Reverse Takeover) an die kanadische Börse gebracht. Nur etwas mehr als ein Jahr später im Oktober 2011 wurde die Gesellschaft für 180 Mio. CAD an B2 Gold (TSX: BTO) mit einem Aufschlag von 78% auf den letzten Aktienkurs verkauft. Auryx hatte damals in kurzer Zeit auf seinem Otjikoto Projekt insgesamt 1,87 Mio. Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,28 g/t nachweisen können. B2 Gold zahlte also bei der Übernahme damals umgerechnet rund 75 USD je Unze Gold im Boden. Die Otjikoto Mine ist mittlerweile seit Dezember 2014 profitabel in Produktion und liefert rund 160.000 oz Gold jährlich.



Im August 2015 wurde Heye Daun zum CEO von Ecuador Gold & Copper berufen um die damals strauchelnde Company umzukrempeln und zu restrukturieren. Es wurde frisches Kapital aufgenommen und die Bilanzen bereinigt. Ende Oktober 2016 (wieder exakt rund 1 Jahr später) verschwand Ecuador Gold and Copper dann vom Kurszettel, da die Firma in einem Merger mit Odin Mining im Gesamtvolumen von 200 Mio. USD aufging. Mittlerweile ist diese Gesellschaft als Lumina Gold (TSX-V: LUM) bekannt.



Für die damaligen Aktionäre von Ecuador Gold and Copper war der Einstieg von Heye Daun als CEO ein absoluter Volltreffer wie ein Blick auf dem damaligen Chart zeigt. +305% nach nur etwas mehr als einem Jahr Amtszeit können sich mehr als sehen lassen!





Alan Friedman, Co-Founder und President von Osino war maßgeblich am Verkauf von AfriOre Ltd. an Lonmin für 450 Mio. USD beteiligt. Die hatten es vor allem auf das Akanani Platinprojekt abgesehen.



Die vierte Übernahme an der das Management von Osino Resources beteiligt war ist Eland Platinum Inc. In einer vorherigen Rolle als Platinspezialist bei Suedafrikas Old Mutal Investment Group war Heye Daun einer der pre-IPO seed Investoren und ermöglichte somit den südafrikanischen Börsengang, der nach Weiterentwicklung des Projekts dazu führte dass die Firma für rund 1 Milliarde USD an Xstrata verkauft wurde.



LASST SICH HIER EIN MUSTER ERKENNEN?



Das Ziel des Managements dürfte klar sein: Sobald Osino auf seinen Projekten eine Ressource gemäß NI 43-101 nachweisen kann, steigt Osino zu einem Übernahmekandidaten auf.



2 Ergebnisse aus Phase 2 Bohrungen ausstehend – 15 weitere geplant. Für Newsflow ist gesorgt.



Osino Resources wird von Heye Daun (CEO) mit Gebieten in Namibia aufgebaut und zu einem Übernahmekandidat entwickelt. Ähnlich wie Mr. Daun es vorher bereits mit Auryx Gold umgesetzt hat. Das Unternehmen führt momentan Erkundungsbohrungen durch und in den kommenden Wochen werden Ergebnisse erwartet. Daun hat erhebliche M&A Erfahrung und versucht mit Osino vergangene Erfolge zu wiederholen.

Weitere Informationen über Osino Resources finden Sie auf der Website: www.osinoresources.com



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de

+ +Insgesamt habe ich 3 Aktien unter Beobachtung die jetzt für eine Aufnahme in das stockreport.de Musterdepot in Frage kommen, und ein Gewinnpotential von 300 bis 500% aufweisen. Um bei den kommenden GEWINNERAKTIEN von Beginn an dabei zu sein, sollten Sie nicht zu lange zögern, und sich für das Premium-Abo von stockreport.de entscheiden.+ +

Daher mein dringender Rat: Tragen Sie HIER IHRE EMAILADRESSE ein, sichern Sie sich 20% Preisvorteil, und erhalten GARANTIERT alle neuen GEWINNERAKTIEN als Erstes.

Sie sollten nicht zu lange zögern, denn sonst entgehen Ihnen Gewinne wie diese:



• + 166% mit TerraX Minerals in 4 Monaten

• + 1.022% mit Arizona Mining

• + 193% mit Wealth Minerals in 4 Monaten

• + 194% mit Almaden Minerals



Dies ist nur ein Teil der Gewinne die unsere Premium-Leser spielend leicht erzielen konnten.



Sie müssen diesen Gewinnen jedoch nicht hinterher trauern, denn Sie können in Zukunft auch solche Gewinne verbuchen!

Für den Sonderpreis von 99 EUR erhalten Sie drei Monate (12 Ausgaben) lang exklusiven Zugang zu den weltweit besten Aktienchancen von stockreport.de, und sparen dabei 20% gegenüber dem normalen Preis für das Jahresabo.

SONDERAKTION: 3 MONATE VORTEILSABO FÜR 99 EUR

+ + + SIE SPAREN 20% + + +



HIER DIREKT ZUR ANMELDUNG >> www.stockreport.de/vorteilsabo/

Bitte beachten Sie auch unser ausführliches Impressum inklusive Erklärung zum Datenschutz und Haftungsausschluss: https://www.explorercheck.de/impressum.asp