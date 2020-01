EMERALD HEALTH THERAPEUTICS: EMH // ISIN: CA29102R1064

In Emerald Health wird der Rettungsanker geworfen und die Bremsturbinen angeschmissen. So schafft es der Markt aktuell, sich mit aller Kraft im hinterlegten Zielbereich zu halten und nicht direkt auf 14 Cent durchgereicht zu werden. Zwar fängt die Indikatorenlage an, sich zu stabilisieren und dreht wieder nach oben ab.

Noch kann der Preis den begleitenden Indikatoren nicht folgen und hängt für den Moment immer noch hinterher. Dies ist mitunter ein Grund, warum wir den Markt bisher nicht von der Longseite handeln und hier keine weiteren Positionierungen aufgemacht haben. Wie bereits im letzten Update zu diesem Titel geschildert, bleibt der Markt unter C$0.78 unter Druck. So schrieben wir hierzu: „Aktuell haben somit noch die Bären das Sagen im Markt und ein Anlaufen der nächsten Unterstützung in Form der 278.6%-Extension bei 14 Cent verlaufend muss für den Moment noch mit eingeplant werden.“