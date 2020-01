Insgesamt herrscht seit 2016 ein ungebrochener Aufwärtstrend bei der New Work-Aktie und drückte diese auf ein Kursniveau von 380,50 Euro bis Mitte 2019 aufwärts. Noch im selben Jahr folgte ein Kurssturz von über 60 Prozent zurück auf den Langfristtrend, wodurch die vorausgegangene Überhitzung deutlich abgebaut wurde. Der Rest des Jahres wurde schließlich zwischen den Kursmarken von 245,00 und 295,00 Euro für eine volatile Stabilisierungsphase genutzt, die sich eindeutig als inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie bei 290,00 Euro präsentiert. Dabei konnten Ende November sogar ein regelkonformer Ausbruch und Aktivierung des Trendwendekonstrukts vollzogen werden, unerwartet fiel die Aktie aber nur wenig später wieder in die vorherige Handelsspanne zurück. Das Niveau der rechten Schulter bei rund 265,00 Euro wurde dabei jedoch nicht nachhaltig unterschritten, aktuell notiert New Work wieder im Bereich des EMA 200 (roter Durchschnitt) und könnte bei fortgesetztem Kaufinteresse die nun um eine Schulter reichere SKS-Formation doch noch erfolgreich umsetzen.