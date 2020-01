Sprungbrett 27 EUR

Investoren basteln weiter fleißig an dem Doppelboden seit Dezember letzten Jahres, doch für eine erfolgreiche Auflösung müsste erst noch das Widerstandsband zwischen 27,53 und mindestens 28,20 Euro aufgelöst werden. Nur hierdurch ließe sich aus Chart technischer Sicht weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 30,00 Euro freisetzen, darüber könnten sogar die Jahreshochs aus der zweiten Jahreshälfte 2018 um 32,98 Euro angesteuert werden. Ob die Kraft für einen Folgeanstieg zu den Zwischenhochs aus 2015 bei 34,40 Euro noch ausreicht, müsste sich an dieser Stelle erst zeigen. Für die eingangs erwähnten Ziele kann aber ein Investment in kleinerem Ausmaße beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF8KGR erfolgen und eine Gesamtrendite von 220 Prozent bei Erreichen der Jahreshochs aus 2018 erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 26,00 Euro bei einem nachhaltigen Ausbruch über das Widerstandsband zunächst noch nicht übersteigen. Fällt Evonik hingegen unter 25,00 Euro zurück, würde dies den laufenden Bodenbildungsprozess in die Länge ziehen und könnte zeitweise noch einmal Abgaben auf rund 23,15 Euro hervorrufen, darunter müsste mit einem erneuten Test der Jahrestiefstände sowie markanten Horizontalunterstützung aus 2019 bei 21,30 Euro gerechnet werden.