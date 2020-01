Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Dienstag: Die Inflationsrate im Euroraum dürfte im Dezember spürbar auf 1,3% gegenüber dem Vorjahr (yoy) gestiegen sein, so die Analysten der DekaBank.Dies liege hauptsächlich an deutlich höheren Ölpreisen im Jahresvergleich. Ende 2018 seien die Energiepreise aufgrund von erhöhten Fördermengen deutlich gefallen. [ mehr