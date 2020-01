Charttechnisch sah es für die Deutsche Bank Aktie viel versprechend aus, bis am Persischen Gold die Spannungen zwischen den USA und Iran eskalierten. Das hat am Freitag für einen Rückschlag gesorgt. Erreichte der Aktienkurs der Deutschen Bank am Freitag in der Spitze zunächst noch ein neues Erholungshoch bei 7,358 Euro, so ging es anschließend bis auf 7,174 Euro nach unten Aktuelle Indikationen am Montagmorgen bewegen sich auf ...