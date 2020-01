FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts des Konflikts zwischen den USA und dem Iran ist der Dax zum Wochenbeginn in Richtung der Marke von 13 000 Punkten gefallen. Der deutsche Leitindex sank in den Anfangsminuten um 1,07 Prozent auf 13 077,31 Punkte. Letztmals notierte der deutsche Leitindex vor rund einem Monat unter der runden Marke. Der MDax gab am Montag um 1,02 Prozent auf 28 161,45 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel um 0,8 Prozent.

Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad hat das Parlament im Irak überraschend für einen Abzug der rund 5000 im Land stationierten US-Soldaten gestimmt. Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seine Drohungen an die Führung im Iran nochmals massiv verschärft und vor Racheakten für die Tötung Soleimanis gewarnt.

"Die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran lässt die Risikoaversion an den Finanzmärkten schon wieder ansteigen", schrieb Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank in einem Kommentar./tih/fba