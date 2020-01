Vossloh ersetzt Commerzbank-Tochter Comdirect im SDAX

Die Aufstockung der Beteiligung an der Comdirect Bank durch die Commerzbank hat Folgen: Da der MDAX-notierte Konzern nun mehr als 90 Prozent der Anteile seiner Direktbank-Tochter hält, müssen deren Aktien aus dem SDAX weichen. „Somit werden nach den Regeln des „Guide to the DAX Equity Indices“, Kapitel 5.1.5 Anpassungen im Falle von Mergern und Akquisitionen, die Aktien der Comdirect Bank AG aus dem SDAX-Index genommen”, ...