BVR – Starkes Kreditwachstum und seine Tücken

Das Kreditgeschäft bleibt wichtigstes Standbein der Banken. Sich zu verschulden, fällt bei niedrigen Zinsen immer mehr Kunden leicht. So verzeichneten die Genossenschaftsbanken 2019 trotz gedämpfter Konjunktur ein solides Wachstum bei der Vergabe von Krediten an Mittelstand und Privatkunden. Nach vorläufigen Zahlen des BVR stieg das Kreditgeschäft über alle Kundengruppen hinweg per Ende 2019 um beachtliche gut 6% auf 626 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Auf der Privatkundenseite erhöhten sich die Kreditbestände um 5% auf 305 Mrd. Euro, während die Kredite an Firmen sowie sonstige Kunden sogar noch deutlicher um rd. 7% auf 321 Mrd. Euro gesteigert werden konnten. Treiber des Kreditwachstums war die rege Nachfrage der Kunden nach langfristigen Finanzierungen für den Wohnungsbau. Wegen der guten Baukonjunktur rechnet der BVR mit einem dynamischen Wachstum der gewerblichen Immobilien- und Wohnungsbaukredite im Gesamtjahr 2019 um gut 10%. Damit liegen die Zuwachsraten hier deutlich höher als bei den genossenschaftlichen Firmenkundenkrediten insgesamt.