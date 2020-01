Erster deutscher Hanf Aktienfonds startet mit neuem Namen in das nächste Jahrzehnt

Zierenberg (ots) - Der erste deutsche Hanf Aktienfonds (ehem. ws-hc Fonds - Hanf

Industrie Aktien Global WKN: A2N84J) startet im Zuge einer veränderten

Gesellschafterstruktur mit neuem Namen in das nächste Jahrzehnt:



CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global (WKN: A2N84J)





Der Initiator und Advisor firmiert unter: CANSOUL Finance UG, Friedensallee 38,22765 HamburgNach einem stürmischen und bereinigendem Jahr 2019 der globalen Hanf undCannabis Industrie, blickt die CANSOUL Finance UG mit seinem Team positiv in dasneue Jahrzehnt und geht davon aus, dass sich der Bio-Rohstoff Hanf mit seinennachhaltigen und vielfältigen Anwendungsbereichen langfristig durchsetzen wird.Unter der Voraussetzung des Einsatzes von Wagniskapital, erachtet die CANSOULdas gegenwärtige Marktniveau, als interessante Einstiegsmöglichkeit in dieinternationale Cannabis Industrie.Besuchen Sie CANSOUL auf dem FONDS professionell KONGRESS 2020 vom 29. bis 30.Januar 2020 in Mannheim (Stand: Ebene 1 / Nr.: 154) und Vortrag am Donnerstag,den 30. Januar um 16.15 Uhr (Saal 8).Zur Risikodiversifikation einer Investition in die Hanfbranche, bedarf es einerbreiten Streuung in die Wertschöpfungskette des Hanfs: Anbau, Lizenzen &Patente, Distribution, Forschung, Technologie und Pharmazie. Der erste deutscheaktiv gemanagte Hanf Aktienfonds: CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global (WKNA2N84J) bietet seit dem 3.12.2018 eine mögliche Investmentlösung an. Das Teamder CANSOUL Finance UG ist Initiator und Advisor des Aktienfonds. DieGesellschaft kooperiert mit BN & Partners Capital AG, welche als Anlageberaterim Fonds und Haftungsdach für CANSOUL Finance UG fungiert. (Daniel Stehr,Geschäftsführer und Gesellschafter der CANSOUL Finance UG)Name: CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global WKN: A2N84J / ISIN: LI0443398271Bloomberg-Ticker: HANFEURGebühren: 1,65% (Vermögensverwaltung, Risikomanagement und Vertrieb), zzgl.weitere Gebühren gemäß FondsprospektPerformance Fee: Hurdle Rate 6%, dann 20% Performance Fee in Verbindung mit HighWatermarkWeitere Infos: www.cansoul.deInformationsstelle in Deutschland:Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am MainZahlstelle Österreich:Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 WienPartner:Baader Bank AGBN & Partners Capital AGErnst & Young AGIFM Independent Fund Management AGLiechtensteinische Landesbank AGCANSOUL Finance UG (haftungsbeschränkt)Friedensallee 3822765 HamburgMail: info@cansoul.deTelefon: +49 40 6077549-0Web: www.cansoul.deDisclaimer:Die Anlageberatung nach §1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und die Anlagevermittlung nach § 1