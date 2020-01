Wenn der Goldpreis seinen Höhenflug fortsetzt, dann wird sich auch jetzt noch der Einstieg in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Am 23.12.19 wurde an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wie Privatanleger mit Long-Hebelprodukten von einem Anstieg des Goldpreises (ISIN: XC0009655157) auf bis zu 1.517 USD profitieren könnten. Damals wurde eine Feinunze Gold im Bereich von 1.484 USD gehandelt. Nach dem Goldpreisanstieg auf mittlerweile 1.576 USD befinden sich die im Szenario präsentierten Produkte bereits mit bis zu 310 Prozent im Plus.

Für Anleger, die auch nach dem Kurssprung der vergangenen Tage von einer Fortsetzung des Goldpreisanstieges ausgehen, könnte sich auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.