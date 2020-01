Sind nach so starkem Börsenjahr 2019 weitere Kurszuwächse 2020 realistisch?

Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienbörsen begannen das neue Jahr am 2. Januar so, wie sie das alte beendet hatten - mit starken Kurszuwächsen (und neuen Allzeit-Hochs in den USA), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das abgelaufene Jahr zähle damit zu einem der besten Börsenjahre der jüngeren Geschichte: Rund 30% habe der breite US-Markt (S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)) zugelegt, die Technologie-Börse NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) fast 40%, und selbst in Europa hätten Indices wie DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) mehr als 25% Kursanstieg verbuchen können. [ mehr