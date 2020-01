Bad Salzuflen (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann im Dezember zulegen, so die Experten von Stabilitas Fonds.Silber bleibe im Dezember wie auch im Gesamtjahr 2019 leicht hinter dem Goldpreis zurück. Nachdem das Versagen der Zentralbanken bei der Geldmengen- und Inflationssteuerung immer offensichtlicher wird, scheinen die Anleger jetzt parallel in die Aktienmärkte, die Immobilienmärkte und die Edelmetallmärkte zu investieren, um sich gegen den Verfall der Währungen zu schützen, so die Experten von Stabilitas Fonds. [ mehr