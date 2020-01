FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag stabilisiert und zu einer Kurserholung angesetzt. Im Vormittagshandel stieg die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch von 1,1191 US-Dollar, nachdem sie am Morgen noch bei 1,1160 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1147 Dollar festgesetzt.

Für etwas Auftrieb sorgten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone. Ende des vergangenen Jahres hatte sich die Stimmung in den Unternehmen überraschend etwas verbessert. Außerdem hatte sich die Konjunkturstimmung unter Anlegern im neuen Jahr trotz der Iran-Krise verbessert. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindex war erneut gestiegen.