Mit EU-Unternehmensanleihen waren 2019 über 17% Rendite zu erzielen!

Aufbauend auf diesem Prinzip erzielte unser Musterdepot Unternehmensanleihen in 2019 eine Rendite von +17,17%, die sich aus Kursgewinnen von 11,53% und Zinsen 3,94% - inklusive des Gewinnes aus dem Verkauf der 3,5% RWE-Anleihe – zusammensetzt (Graphik). Hätten die heute kriselnden Pensionskassen und Lebensversicherungen diese Strategie angewendet, müssten sie keine echten und vermuteten Finanzierungslücken so laut beklagen. https://www.finanzen.net/nachricht/zinsen/bafin-zinsflaute-trifft-pens ...

Anmerkung: Auch im worst case fällt bei dieser Strategie die endfällige Rendite auf etwa null Prozent. Verluste sind ausgeschlossen, solange der bonitätsstarke Emittent zahlt. Das muss er tun unabhängig davon wie schlecht es ihm wirtschaftlich geht und wie stark der Kurs seiner Aktie gefallen ist. Dieser Airbag ist besonders für Risikoscheue wichtig, die z.B. lieber eine Risiko-Chance-Kombination von 0%-10% als eine -10% - +20% bevorzugen.

Im Endeffekt geht es also darum, per Saldo mindestens den hohen Kupon zu vereinnahmen. Wichtig ist dabei, Umschichtungen und Tradings zu vermeiden. Hin und her macht Taschen leer! – warnt ein alter Börsenspruch. Die Zwischenergebnisse des Musterdepots am jeweiligen Monatsende sind in den Börsenbriefen Zinsdetektiv zu finden. https://www.youtube.com/watch?v=3p9thqzfhC8.

Wie es 2021 weiter geht ist die große Frage: Wahrscheinlich wären dennoch die meisten Anleger bereits mit der halben 2019er Performance, d.h. auch mit 8-9%, zufrieden.

Die Anzahl der „Anlagekandidaten“ in dem über 70.000 Rententitel zählendem Universum ist bei dieser Verfahrensweise erstaunlich gering aber immer noch höher als bei den öffentlichen Anleihen, weil auch globale Konzerne außerhalb der EU als Emittenten von Euroanlagen fungieren, während die Nicht-EU-Staaten sich vorwiegend in USD verschulden. Die Zahl reduziert sich letztendlich auf ein knappes Dutzend, wovon sich der Leser bei der Nutzung der Anleihen-Finder auf den Finanzportalen bei Einstellung der Kriterien: Laufzeit, Kupon, Euro, Stückelung (ab 100.000 € erhöht sich die Auswahl für Großanleger), Bonität und Kündigungsusancen überzeugen kann.

Der marktbeste Rentenfonds erzielte eine Performance von +8,08%

Der absoluter Anlageerfolg ist ohne Vergleich mit einer passenden „Messlatte“ wertlos. Für den Rentenbereich eignen sich als Benchmark entweder die Zinsstrukturkurve, die die „Marktrenditen“ auf der Endfälligkeitsbasis - also Kursgewinne -angibt oder die Anlageergebnisse der Marktprofis in diesem Segment, d. h. der Rentenfonds-Manager und eventuell der Asset Manager.

Anders als im Aktienbereich nicht geeignet ist ein Vergleich mit einem Rentenmarktindex (REX).

Nach onvista erzielte 2019 der in Euro nominierende Fonds von Allianz mit dem Anlageschwerpunkt Unternehmensanleihen Eurozone mit 8,08% die Bestenliste in dieser Kategorie an (unten). Nach Abzug von 2% Ausgabeaufschlag und der laufenden Kosten von 0,50% ist die Performance des Marktführers noch bescheidener.

Wer ein Fremdwährungsrisiko bereit war einzugehen erzielte ein besseres Ergebnis. In USD waren es in einer verwandten Kategorie Unternehmensanleihen Europa immerhin schon +19,37%. Nach Abzug von laufenden Kosten von 1,32% und einem saftigen „Ausgabenaufschlag“ von +5% (!) sind es auch im Falle der Annualisierung auf fünf Jahre immer noch weniger als das Ergebnis in unserem Musterdepot.

Zudem wird mit der Erweiterung des Anlageuniversum auf Fremdwährungen die Kandidatenauswahl unübersichtlich, selbst wenn sich der Anleger auf wenige Hartwährungen konzentriert (USD, CDN, GBP, CHF, Yen). https://www.onvista.de/fonds/finder?idTypeFund=76&idInvestmentFocus=56 ....

Denn es kommen einige Großkonzerne aus großen Schellenländern (z.B. Petrobras aus Brasilien) hinzu über deren fundamentale Verfassung sich der deutsche Anleger nicht so einfach ein Bild wie z.B. über RWE oder Telefonica machen wird.

Selbstverständlich erlaubt ein Jahresvergleich – so wie eine Schwalbe noch keinen Frühling ankündet – noch keine Generalisierung. In Ermangelung einer längeren Historie unseres Musterdepots ist aber ein Mehrjahresvergleich noch nicht möglich.

Autor: Dr. Viktor Heese – Finanzanalyst und Fachbuchautor; www.prawda24.com, www.finanzer.eu