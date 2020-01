Aktien der Kranichairline Lufthansa tendieren seit den Höchstständen aus der zweiten Jahreshälfte 2019 und Mitte November erneut in einem Abwärtstrend, der sich in den letzten Handelstagen verschärft hatte. Auslöser waren einmal mehr die jüngsten Streiks, hinzu kam ein deutlich gestiegener Rohölpreis und damit sehr viel höhere Kosten für Airline hinzu. Übergeordnet herrscht bereits seit dem Jahreswechsel 2017/2018 ein intakter Abwärtstrend, aktuell steuert die Aktie der Lufthansa wieder auf ihre Jahrestiefs aus 2019 um 12,58 Euro zu. Eine rasche Verbesserung ausgelöst durch den zunehmenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran in Bezug auf den größten Kostenfaktor der Airline ist nicht absehbar, die steigenden Rohölpreise dürften dem Unternehmen noch einmal zusetzen. Hinzu gesellen sich schwache Prognosen zum Fluggastaufkommen in 2020, das könnte noch einmal die Negativeffekte verstärken.