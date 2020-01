FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag von seinen Kursverlusten in der vergangenen Woche etwas erholt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1205 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als im Tagestief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1147 Dollar festgesetzt.

Für Auftrieb sorgten Konjunkturdaten aus der Eurozone. Zum einen hellte sich die Unternehmensstimmung, gemessen am Markit-Einkaufsmanagerindex, leicht auf. Zum anderen verbesserte sich die Konjunkturstimmung unter Anlegern, wie das Frankfurter Institut Sentix mitteilte.