Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer UBS O'Connor LLC hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Aroundtown eröffnet:Die Leerverkäufer von UBS O'Connor LLC attackieren die Aktien von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Die Finanzprofis von UBS O'Connor LLC mit Sitz in London haben am 02.01.2020 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,52% der Aktien von Aroundtown aufgebaut. [ mehr