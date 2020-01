Quasi zu Weihnachten hatte der australische Goldexplorer Kalamazoo Resources (WKN A2PTCL / ASX KZR) seinen Aktionären noch ein schönes Geschenk gemacht und einen Bohrabschnitt mit Goldgehalten von bis zu 1.916 Gramm pro Tonne gemeldet (wir berichteten). Seitdem hat sich die Aktie wieder deutlich vom Kursrückschlag Mitte Dezember erholt und den Weg nach Norden eingeschlagen.

Allein am heutigen Montag ging es um knapp 11% nach oben, was wohl zum einem dem starken Goldpreisanstieg geschuldet ist. Zum anderen aber gab es einen Bericht in der australischen Tageszeitung The Australian, in dem Kalamazoo als eine von 50 Investmentideen (aus den verschiedensten Wirtschaftsbereichen) für 2020 ausgewählt wurde.