Auch zu Beginn des neuen Jahres ist die Dialog Semiconductor-Aktie noch immer damit beschäftigt, einen nachhaltigen Anstieg über den Widerstand bei 47,38 Euro zu vollziehen. Das am 26. November erreichte Niveau konnte in der Vorwoche am Donnerstag durch den Anstieg auf 47,06 Euro fast wieder erreicht werden.

Da auch der Tagesschlusskurs nur knapp unterhalb des Tageshochs ausgebildet wurde, standen die ... Weiterlesen