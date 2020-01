Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) bricht am Montag trotz der positiven Daten aus Deutschland (Einzelhandel und EMIs) um 1,6% ein, so die Experten von XTB.Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten würden weiter die Risikobereitschaft belasten. Der iranische Präsident Hassan Rouhani habe gesagt, dass er nicht mehr versuchen werde, den Nuklearvertrag wieder in Kraft zu setzen, was eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen Teheran und dem Westen bedeute. [ mehr