Altech Chemicals schließt Financing erfolgreich ab!

Altech Chemicals (0,10 AUD | 0,06 Euro; AU000000ATC9) hat heute den erfolgreichen Abschluss seiner vor Weihnachten angekündigten Finanzierungsrunde gemeldet. Demnach sammelte das Unternehmen 2,8 Mio. australische Dollar bei seinen Investoren ein. Der Platzierungspreis für die ab 8. Januar handelbaren Aktien lag bei 0,0975 AUD. Laut Vorstandschef Iggy Tan haben sich rund 300 Aktionäre an dem Financing beteiligt. Der CEO teilte zudem mit, dass man beim Bau der HPA-Fabrik in Malaysia planmäßig vorankommt. Aktuell stehen die Arbeiten an der Elektrik der Anlage im Vordergrund. Für die Fabrik hate Altech erst vor Kurzem eine Steuerfreiheit auf zehn Jahre bewilligt bekommen (mehr hier).

HPA: Rasanter Nachfrage- und Preisanstieg

Altech Chemicals hatte in diesem Jahr mit dem Bau der HPA-Fabrik begonnen. Bei HPA handelt es sich um hochreines Aluminiumoxid, dass zur Herstellung von synthetischem Saphir benötigt und derzeit vor allem von der LED- und Chipindustrie nachgefragt wird. Es kommt aber auch als Separator in Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Und hier erfährt es derzeit auch die größten Wachstumsraten, denn durch den Boom von Smartphones und Elektroautos steigt der Bedarf überproportional. HPA verhindert Kurzschlüsse in den Batterien und erhöht ihre Lebenszeit. Synthetischer Saphir sorgt aber auch dafür, dass beispielsweise Smartphone-Displays nicht zerkratzen und wird von verschiedenen Herstellern wie Huawei oder Apple bereits in den Top-Modellen eingesetzt. Wie begehrt das Material ist, zeigt die Preisentwicklung. So wurde HPA noch vor zwei Jahren zu Preisen von 27 Dollar je Kilo gehandelt. Inzwischen werden in Japan 40 Dollar und mehr bezahlt (mehr hier). Die oben genannte Steuerbefreiung dürfte sich positiv auf den Free Cashflow der Fabrik auswirken. Altech Chemicals geht im ersten vollen Produktionsjahr bisher von einem EBITDA von 76 Mio. US-Dollar aus, was aktuell den Börsenwert des Unternehmens übersteigt. Zudem hat man sich mit Altech Advanced Materials einen Partner in Deutschland aufgebaut, der derzeit eine Kapitalerhöhung durchführt (mehr hier). Mit den frischen Mitteln will sich das Heidelberger Unternehmen an der HPA-Fabrik direkt in Malaysia beteiligen. Mehr dazu lesen Sie an dieser Stelle.