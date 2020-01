Ascot Resources startet auch 2020 mit hochgradigen Bohrergebnissen!

Auch das neue Jahr beginnt mit guten Nachrichten für die Aktionäre von Ascot Resources (0,93 CAD | 0,63 Euro; CA04364G1063). Nachdem sich die Aktie seit dem Jahrestief 2019 inzwischen verdoppelt hat, unterstützen nun erneut gute Bohrergebnisse genau wie hier und hier und hier den Kurs. So meldeten die Kanadier die Resultate von Drill-Arbeiten auf dem Silver Coin-Vorkommen, das Teil der Premier Mine ist. Silver Coin liegt etwa fünf Kilometer nördlich der auf der Liegenschaft befindlichen Mühle. Das Vorkommen hatte Ascot 2018 zugekauft und das scheint sich gelohnt zu haben. Ingsesamt traf Ascot auf 34 Abschnitte mit Werten von mindestens 10 Gramm Gold je Tonne Erz (g/t) sowie eines außergewöhnlich guten Abschnitts mit 273 g/t Gold, wie Vorstandschef Derek White betont. Zu den Highlights der heute gemeldeten Ergebnisse gehört unter anderem auch Bohrloch P19-2137 mit 30,81 g/t Gold über 6,69 Meter Länge (hier finden Sie die kompletten Bohrergebnisse).

2020: Ressourcenupdate und Machbarkeitsstudie

Aktuell arbeitet Ascot Resources nicht nur an einem Update der bestehenden Ressource, sondern will noch im ersten Quartal eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Diese Feasibility Study wird einen Überblick zur Produktion geben, mit Kosten, Mengen und der Minenlaufzeit. Ascots deutscher Chefgeologe Lars Beggerow geht von einer Förderung von 100.000 Unzen Gold im Jahr aus (mehr im Interview unten). Im zweiten Schritt könnte diese auf bis zu 200.000 Unzen p.a. ausgebaut werdem soll. Genug Material sei jedenfalls vorhanden. Ascot will 2021 mit der Gold- und Silberförderung starten. Einen Ausblick auf die kommenden Monate können interessierte Anleger im Rahmen eines Webinars am kommenden Mittwoch um 22:05 (MEZ, mehr hier).





Aktieninfo Ascot Resources

Börsenkürzel/ISIN: AOT | CA04364G1063

Aktienkurs: 0,93 CAD | 0,63 Euro

Börsenwert: 248,1 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 266.790.305

Warrants: 19.088.005

Optionen: 15.223.500

Mehr Informationen zu Ascot Rresources und eine aktuelle Präsentation finden Sie unter www.ascotgold.com.

