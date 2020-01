Ihren kurzen Schwächeanfall unmittelbar vor dem Jahresende hat die Alibaba-Aktie an den ersten beiden Handelstagen des neuen Jahres sehr souverän beendet. Am Donnerstag startete die Aktie mit einer Kurslücke zwischen 212,10 und 216,60 US-Dollar in den Handel und stieg anschließend auf ein neues Allzeithoch bei 219,98 US-Dollar an.

Der Freitag war, wie bei vielen anderen Aktien, auch bei der Alibaba-Aktie ... Weiterlesen