FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag von seinen Kursverlusten in der vergangenen Woche etwas erholt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1185 US-Dollar, nachdem sie gegen Mittag sogar bei mehr als 1,12 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1194 (Freitag: 1,1147) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8933 (0,8971) Euro.

Auftrieb erhielt der Euro durch Konjunkturdaten. Zum einen hellte sich die Unternehmensstimmung, gemessen am Markit-Einkaufsmanagerindex, leicht auf. Die Umfrage weist erfahrungsgemäß einen hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung auf. Zum anderen verbesserte sich die Konjunkturstimmung unter Anlegern, wie das Frankfurter Institut Sentix mitteilte.