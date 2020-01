New York (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:Matthew Boss, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von A-Aktie von Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) mit "neutral" ein, nachdem das "overweight"-Rating vorübergehend ausgesetzt worden sei. [ mehr