FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nach anfänglichen Kursgewinnen in die Verlustzone gedreht. Die jüngste Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und Iran hatten den Terminkontrakt Euro-Bund-Future zunächst mit zeitweise 172,60 Punkten auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember steigen lassen. Bis zum späten Nachmittag fiel er auf 172,21 Punkte zurück. Das sind 0,07 Prozent weniger als am Freitag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,29 Prozent.

In der vergangenen Woche hatte die Rendite vor der gezielten Tötung eines ranghohen iranischen Generals durch einen US-Raketenangriff und der darauf folgenden Eskalation der Lage mit minus 0,16 Prozent noch den höchsten Stand seit vergangenem Mai erreicht.