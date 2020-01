Die meisten Anleger werden auf 2019 als ein hervorragendes Jahr zurückblicken, das den wichtigen Anlageklassen überwiegend positive Erträge bescherte.

Die meisten Anleger werden auf 2019 als ein hervorragendes Jahr zurückblicken, das den wichtigen Anlageklassen überwiegend positive Erträge bescherte. Trotz des verhaltenen Gewinnwachstums verbuchten die Aktienmärkte weltweit eine sehr gute Wertentwicklung, die sich in erster Linie dem deutlichen Anstieg der Bewertungen verdankte. Vorreiter waren US-Aktien mit einem Plus von 31% (Gesamtertrag in Lokalwährung), dicht gefolgt von den europäischen Märkten mit einem Plus von 24%. Staatsanleihen schnitten ebenfalls gut ab. Die Renditen 10-jähriger US-Papiere lagen zum Jahresende fast 80 Basispunkte unter ihrem Ausgangsniveau. Die Handelsgespräche hatten entscheidenden Einfluss auf die Marktstimmung, aber letztendlich waren es die Anreize der Zentralbanken, die den Markt davon überzeugten, dass keine Rezession bevorsteht. Dies dürfte der wichtigste Faktor für die Wertentwicklung gewesen sein. In Zukunft erscheinen etwas gedämpftere Erwartungen für das kommende Jahr angebracht, da die Bewertungen schon auf hohem Niveau sind.

