Der frühere Bahnchef Rüdiger Grube soll Aufsichtsrats-Vorsitzender bei Vossloh werden. „Aufsichtsrat und Vorstand der Vossloh Aktiengesellschaft haben in ihren heutigen Sitzungen beschlossen, die gerichtliche Bestellung von Herrn Prof. Dr. Rüdiger Grube als neues Aufsichtsratsmitglied der Vossloh Aktiengesellschaft zu beantragen”, heißt es am Montag von Seiten der Gesellschaft. Nach der Bestellung solle Grube den Vorsitz in dem ...