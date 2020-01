In einem aktuellen Kommentar zur E.On Aktie haben die Analysten der DZ Bank ihre Verkaufsempfehlung für den DAX-notierten Anteilschein wiederholt. Während der Aktienkurs von E.On am Montagnachmittag bei 0,48 Euro leicht im Minus im Vergleich zum Vortag notiert, erwarten die Aktienanalysten der DZ Bank weiterhin deutliche Kursverluste bei dem Titel. Der Fair Value von 8,30 Euro für die E.On Aktie wird von ihnen bestätigt.Je ...