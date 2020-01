Netflix - der Streaming-Pionier zeigt wieder Stärke!

Bottom-Fishing Tradingstrategie



Symbol: NFLX ISIN: US64110L1061

Rückblick: Netflix war in der Vergangenheit der Gewinner der Umstellung von klassischem Fernsehen auf Streaming-Dienste. Nun hat Netflix aber massive Konkurrenz von Apple, Amazon und Walt Disney bekommen, die mit ihren eigenen Streaming-Diensten am Markt sind. Bei der Veröffentlichung der Q2-Zahlen im Juli 2019, enttäuschte Netflix die Anleger. Die Aktie stürzte um rund 10 Prozent ab und fiel danach bis fast 250 USD. Jetzt hat sich die Aktie wieder bis 338 USD nach oben gearbeitet. Die Bottom-Fishing Strategie eignet sich hervorragend für einen Einstieg in Aktien, die stark abgestraft wurden und sich danach wieder nach oben arbeiten.