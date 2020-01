Die Aktienmärkte zeigen sich weiter unbeeindruckt von dem Konflikt USA-Iran - die US-Indizes drehten gestern sogar noch ins Plus, und im asiatischen Handel können die US-Futures ihre Gewinne sogar noch ausbauen. Der Grund dafür ist, dass die Investoren in den letzten Jahren eine "Kauf den Rücksetzer-Mentalität" entwickelt haben, die wich stets ausgezahlt hat. Die Aktienmärkte rechnen nicht mit einer Eskalation des Konflikts - und wenn doch, geht maan davon aus, dass die Notenbanken den Karren schon aus dem Dreck ziehen würden. Und so könnte der Leitindex S&P 500 noch weiter auf neue Allzeithochs ansteigen (3300 Punkte) - aber irgendwann wird das erlernte buy-the dip-Verhalten bestraft: das deutet das Chart-Muster des Volatilitätsbarometers VIX an..

Das Video "Kauf den Rücksetzer-Mentalität!" sehen Sie hier..