2019er-Börsenstars haben noch Benzin im Tank

Das vergangene Jahr bereitete Börsianern dank hoher Kursgewinne viel Freude (siehe S. 1. „Unsere Meinung“). Ein Blick auf die Indizes verrät, dass ein paar Unternehmen besonders hochvorstachen. Diese Gesellschaften konzentrieren sich zumeist auf Zukunftsthemen und dürften daher auch 2020 im Fokus bleiben. Anleger sollten v. a. Nebenwerte nicht aus den Augen lassen. Im Scale-Index knackten 2019 gleich drei unserer Favoriten die 100%-Marke.

In der Börsenstatistik der DAX-Familie taucht der Batteriehersteller Varta (120,80 Euro; DE000A0TGJ55) mit einer Wertsteigerung von 388% an vorderster Stelle auf. Auch PB-Leser profitierten, denn seit dem 26.3.19 ist das Papier in unserem Musterdepot. Die marktführende Position bei Hörgerätebatterien, mehrfache Prognoseanhebungen und die Pläne für Kapazitätserweiterungen sorgen für ordentlich Rückenwind. Zum Jahresstart wurde der Kauf der Varta Consumer Batteries von Energizer abgeschlossen und damit jenes frühere Kerngeschäft zurückgeholt, das die Familie Quandt in den 1920er-Jahren erstmals zur Blüte brachte. Die Aufnahme in den MDAX zum 23.12.19 wird den Wachstumswert 2020 auch für internationale Anleger interessant machen.