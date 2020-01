flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold sprang in den letzten Handelstagen kräftig an. Die Tötung des iranischen Generals Soleimani und die damit ausgelösten neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran (weitere Eskalation am Golf befürchtet) trieben den Preis für das Edelmetall rund um rasant gefallene Notierungen an den Aktienmärkten gen Norden. In Zeiten neuer geopolitischer Spannungen und einer nicht hinwegzudenkenden Kriegsgefahr am Golf gilt Gold als ein „sicherer Hafen“.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom alten Hoch des 04. September 2019 bei 1.557,10 US-Dollar bis zum letzten Verlaufstief des 12. November 2019 bei 1.445,18 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1.583/1.600/1.626 und 1.642 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1.557/1.531/1.514 und 1.501 US-Dollar auszumachen.





