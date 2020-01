Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts sind in den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,7% auf 1 103,9 Milliarden Euro gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Einnahmen erhöhten sich um 4,3% auf 1 122,6 Milliarden Euro. [ mehr