FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den jüngsten geopolitischen Schrecken vorerst verdaut. Am Dienstag startete der Dax erholt in den Handel, nachdem er zu Wochenbeginn seine im Zuge des Iran-Konflikts erlittenen Verluste schon deutlich reduziert hatte. Gegen Ende der ersten Handelsstunde ging es um knapp 1 Prozent auf 13 252,70 Punkte nach oben.

Die Erholung vom Vierwochentief unter der 13 000-Punkte-Marke, auf das der Dax am Vortag nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani gefallen war, wird am Dienstag von den internationalen Börsen begleitet. So kletterte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx um 0,63 Prozent auf 3776,32 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Aktienwerte folgte dem Dax mit plus 0,73 Prozent auf 28 399,65 Punkte nach oben.