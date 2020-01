Kann die Alphabet C-Aktie ihren Höhenflug auf 1.460 USD fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Die Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet C (ISIN: US02079K1079) legte einen bemerkenswerten Start in das Jahr 2020 hin. Beschloss die Aktie das Jahr 2019 noch mit Kursen im Bereich von 1.330 USD, beendete sie gestern, am 6.1.20, den Handelstag um fünf Prozent höher bei 1.397 USD. Mit Kurszielen von bis zu 1.460 USD wird die Aktie des Internetriesen von der Mehrheit der Experten nach wie vor zum Kauf empfohlen.

Für bullish eingestellte-Anleger, die der Alphabet C-Aktie in den nächsten Wochen eine Fortsetzung des Kursanstieges auf 1.460 USD zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.