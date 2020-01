flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte legten am „Turn-around-Tuesday“ wie so oft stark zu. Der japanische Nikkei225 kletterte um 1,60 Prozent auf 23.575,72 Punkte. Die U-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit durchweg Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 13.199,59 Punkten mit einer mehr als 70-Punkte-Aufwärtskurslücke.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Montag mit einem Kursverlust von 0,70 Prozent bei 13.126,99 Punkten. Ausgehend vom Verlaufstief des 10. Dezember 2019 bei 12.886,55 Punkten bis zum Hoch des 16. Dezember 2019 bei 13.425,85 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.220/13.298 und 13.426 Punkten in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 13.156/13.092/13.014 und 12.887 Punkten auszumachen.





flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...