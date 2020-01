Die Mutares Aktie war eine der Leidtragenden aus den Unsicherheiten, die am Freitag und Montag den Gesamtmarkt ergriffen. Der Grund waren vor allem Gewinnmitnahmen, nachdem der Aktienkurs der Münchener Beteiligungs-Gesellschaft sich seit Ende September von 8,14 Euro auf Freitag in der Spitze erreichte 13,90 Euro massiv verteuert hatte. Gestern beendete der Titel den Handel an der Frankfurter Börse bei 12,66 Euro, verlor damit 5,1 ...