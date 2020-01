Veganz Group kündigt Anleihe-Emission an

Die Veganz Group will eine Anleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro ausgeben. Die Zeichnungsfrist für die Neuemission solle vom vom 13. Januar 2020 bis zum 7. Februar 2020 laufen, kündigt das Unternehmen am Dienstag an. Veganz, ein Vollsortiment-Anbieter für vegane Lebensmittel, will Anlegern eine Verzinsung von 7,5 Prozent zahlen. Ab dem 10. Februar ist ein Handel der Anleihe im Freiverkehr ...