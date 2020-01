Bodenbildung offenbar abgeschlossen

Die Konsolidierungsphase aus den letzten fünf Monaten scheint mit dem Kursanstieg über 1.845 US-Dollar nun endgültig der Vergangenheit anzugehören, zu Beginn dieser Handelswoche konnte der Amazon wieder an seine Dezemberhochs anknüpfen. Damit wird nun eine direkte Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung der letzten Jahre sehr wahrscheinlich und könnte das Wertpapier des Onlineriesen erneut an die Jahreshöchststände aus 2019 bei 2.035 US-Dollar vorantreiben, sogar ein Test der Rekorde aus 2018 bei 2.050,50 US-Dollar wäre in der laufenden Kursbewegung vorstellbar. Sollte es gelingen, auch dieses Widerstandsband zu brechen, dürften auf mittel-bis langfristiger Basis noch sehr viel höhere Notierungen erreichbar werden. Aufgrund der markanten Unterstützung um 1.845 US-Dollar bietet sich ein Long-Investment auf kurz- bis mittelfristiger Basis durch ein mit einem konstanten Hebel von 8,0 ausgestattetes Faktor Zertifikat Long auf Amazon WKN VL14ES selbstredend an. Vorsicht sollten Investoren jedoch bei einem erneuten Kurssturz unter 1.820 US-Dollar walten lassen, in diesem Fall könnte sich der jüngste Vorstoß der Käufer an 1.900 US-Dollar schnell als Fehlsignal entpuppen und empfindliche Verluste nach sich ziehen. In einem derartigen Szenario würden nämlich Rücksetzer zurück in den Unterstützungsbereich von 1.700 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden.